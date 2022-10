Sunak pønser på skattelettelser efter besparelser i statsbudget

Måske er det alligevel ikke så urealistisk at sænke skatten i Storbritannien uden at sende landet ud i økonomisk tumult.

Den nye premierminister, Rishi Sunak, pønser i hvert fald ifølge den britiske avis The Telegraph på at gøre netop det.

Kilder fra premierministerens kontor oplyser til avisen, at den plan, som der længe har været om at hæve blandt andet selskabsskatten og topskatten, måske kan lempes eller annulleres helt.

Det sker, efter at en udskydelse af det halvårlige statsbudget ifølge The Telegraph har vist sig at kunne spare Storbritannien for 15 milliarder pund. Det svarer til 128,8 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rishi Sunak har udskudt det halvårlige statsbudget til 17. november, så finansminister Jeremy Hunt kan få tid til at gennemarbejde landets økonomiske plan.

Forsinkelsen betyder, at landets centralbank, Bank of England, skal fastsætte renten 3. november uden at kende til regeringens planer for skattesatser og udgifter.

Sunak har desuden en række besparelser på den britiske velfærd i sigte, som kan bruges til at finansiere skattelettelser.

Blandt andet har den nye britiske premierminister pure afvist at garantere, at den såkaldte "pension triple lock" får lov at overlevere.

Ordningen betyder, at folkepensionen hvert år vokser med det samme som enten lønnen eller inflationen afhængig af, hvad der vokser mest. Den må dog højst stige med 2,5 procent.

Desuden har han afvist at garantere, at Universal Credit-ordningen - som bedst kan sammenlignes med kontanthjælpen i Danmark - kommer til at øge satsen, så den følger med den voldsomme prisudvikling.

Rishi Sunak indtog embedet som premierminister tirsdag.

/ritzau/