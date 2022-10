Rishi Sunak har fredag aften opbakning fra dobbelt så mange parlamentarikere som nummer to, Boris Johnson.

Sunak tager føringen i kampen om at blive britisk premierminister

Storbritanniens tidligere finansminister, Rishi Sunak, har indtaget en tidlig føring i kapløbet om, hvem der skal være ny konservativ partiformand og dermed også premierminister efter Liz Truss.

Det er fredag aften dansk tid status på en optælling, tv-stationen BBC har foretaget.

Her er der foreløbig 83 navngivne konservative medlemmer af Underhuset, som siger, at de bakker op om Sunak som ny formand og premierminister.

Boris Johnson, som gik af efter en række skandalesager og blev afløst af Liz Truss 6. september, ligger også lunt i svinget.

Omkring halvanden måned efter hans afgang peger 42 navngivne konservative parlamentarikere på Johnson som deres foretrukne kandidat.

Penny Mordaunt, der er konservativ leder af Underhuset, har støtte fra 21 af sine partifæller.

Hun er den eneste, der indtil videre har meddelt, at hun stiller op til formandsvalget.

Hverken Johnson, Sunak eller andre har endnu meddelt deres kandidatur officielt.

En kandidat skal nomineres af mindst 100 konservative parlamentsmedlemmer for at kunne komme i betragtning.

Hvert af de 357 konservative medlemmer af Underhuset har én stemme. Det betyder, at der højst kan være tre kandidater i alt.

Fra flere sider har der lydt kritik af, at Boris Johnson kan være på vej til at gøre politisk comeback.

Noget af kritikken kommer fra Liberaldemokraternes leder, Ed Davey. På Twitter kalder han det "en fornærmelse mod den britiske befolkning".

- For nogle måneder siden sagde konservative parlamentarikere, at Boris Johnson ikke var egnet til at lede landet. Nu vil mange sende denne løgner og lovbryder tilbage i nummer 10, skriver han med henvisning til adressen på premierministerboligen i Downing Street.

Men ifølge Sky News skal Johnson have sagt til en nær allieret, James Duddridge, at han "gør det".

Ifølge Duddridge vil Johnson nu rejse hjem fra sin ferie i Caribien for at stille op til formandsvalget.

Hvis kun én kandidat opnår mindst 100 støtter fra parlamentarikerne, bliver vedkommende ny partiformand og premierminister allerede på mandag.

Hvis der er mere end én kandidat, ventes spørgsmålet at blive sendt til onlineafstemning blandt alle partiets medlemmer. I så fald ventes navnet på vinderen at blive meddelt fredag aften den 28. oktober.

/ritzau/