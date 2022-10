Sunak takker Johnson for brexit og kampen mod Putin

Selv om Boris Johnson ikke stiller op til den konservative formandskamp i Storbritannien, håber partifælle Rishi Sunak, at den tidligere premierminister fortsat vil bidrage med alt det, han kan.

Det skriver Sunak på Twitter sent søndag aften, kort efter at Johnson har meddelt, at han dropper jagten på formandsposten og dermed også posten som premierminister.

- Boris Johnson sørgede for brexit og den omfattende vaccineudrulning, skriver han med henvisning til covid-19-vaccinen.

- Han førte vores land gennem nogle af de hårdeste udfordringer, vi nogensinde har stået over for. Og så lagde han sig ud med Putin og hans barbariske krig i Ukraine.

Sunak henviser til den russiske præsident, Vladimir Putin, og dennes invasion af Ukraine.

- Selv om han har besluttet sig for ikke at stille op til posten som premierminister igen, håber jeg virkelig, at han vil fortsætte med at bidrage til offentligheden både i ind- og udland, skriver Rishi Sunak om Johnson.

Den 42-årige Sunak, der er tidligere finansminister, anses for at være favorit til formandsposten.

Sunak meddelte sit kandidatur tidligere søndag. Også Penny Mordaunt, der er konservativ leder af Underhuset, har meddelt sit kandidatur.

/ritzau/