Sunak trækker i land: Ingen planer om britiske soldater i Ukraine

Der er ikke umiddelbart planer om at sende britiske soldater til Ukraine for at oplære ukrainere.

Det siger Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, ifølge nyhedsbureauet Reuters søndag.

Dermed trækker Sunak i land, efter at forsvarsminister Grant Shapps i et interview med avisen Sunday Telegraph gav udtryk for et ønske om at træne ukrainere i Ukraine.

- Det, som forsvarsministeren sagde, var, at det meget vel kan blive muligt for os en dag at lave noget af træningen i Ukraine, siger Sunak.

- Men det er på længere sigt. Ikke her og nu. Der er ingen britiske soldater, som bliver sendt ud for at kæmpe i den nuværende konflikt.

Ukraines allierede har hidtil undgået formel militær tilstedeværelse i Ukraine.

Det har landene gjort i håb om at mindske risikoen for direkte konflikt med Rusland.

I interviewet med Sunday Telegraph sagde Shapps, at han havde haft et møde fredag med den britiske militære ledelse, hvor der blandt andet blev talt om muligheden for at træne ukrainere i Ukraine.

- Jeg talte i dag om at bringe træningen tættere på og faktisk ind i Ukraine, sagde Shapps til avisen.

- Nærmere bestemt i den vestlige del af landet. Jeg tror, at muligheden er der for at bringe mere ind i landet, siger Shapps.

Han gav også udtryk for, at han håbede, at britiske våbenproducenter ville åbne fabrikker i Ukraine.

Den tidligere russiske præsident Dmitrij Medvedev har sagt, at britiske soldater, som træner ukrainere i Ukraine, ville være et legitimt mål for russiske styrker.

Shapps blev forsvarsminister 1. september, efter at hans forgænger, Ben Wallace, stoppede på posten.

/ritzau/Reuters