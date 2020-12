Sundhedschef vil ikke aflyse jul men frygter superspredning

Man kan ikke indlede normalisering, før vaccinationer ventes ude fra begyndelsen af 2021, siger EU-kommissær.

Der er lys for enden af tunnelen med vacciner mod corona på vej, men jul og nytår bliver ikke, som de plejer, advarer EU-Kommissionen, som onsdag har sendt et brev med friske anbefalinger for højtiden til medlemslandene.

Letter man på restriktionerne i slutningen af året, vil konsekvensen blive flere døde og yderligere nedlukning, er budskabet fra sundhedskommissær Stella Kyriakides.

- Vi vil ikke aflyse julen. Men vi vil gøre den mere sikker. Vi ved, at det er et stort offer. Men vi kan ikke tillade, at det bliver supersprederbegivenheder, siger hun efter et videomøde med EU's sundhedsministre onsdag.

Blandt de mange anbefalinger er, at julerejsende om muligt bør få en influenzavaccine, og at kapaciteten i den offentlige transport øges, så der kan holdes afstand.

Landene kan overveje at afkorte karantæne efter rejser til et højrisikoområde, hvis man efter syv dage modtager et negativt testresultat.

Der bør sikres ekstra kapacitet på sygehuse og intensivafdelinger, mens der også er fokus på det psykiske helbred, både for plejepersonale og for borgere i almindelighed.

- Den aktuelle situation er alvorlig. Det er muligt, at vi ser en stagnation af smitten i EU. Men det er en stagnation på et meget højt niveau. Årets afslutning er normalt en festtid for venner og familie, og det gør det ikke lettere. Tværtimod, siger Kyriakides.

Der har hele året været uens regler og retningslinjer i de 27 medlemslande for håndteringen af coronavirus.

Landene har mange gange forsøgt at koordinere, og de har også haft succes på nogle punkter. Blandt andet et samarbejde om vejtransport.

Ifølge den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, skal anbefalingerne, som han bifalder, få folk til at handle på et oplyst grundlag.

- Det er ikke et spørgsmål om at fortælle folk, hvad de skal gøre til jul. Men det er vigtigt at give dem nogle anbefalinger, så de selv kan tage ansvar, siger han på et pressemøde.

Mens Storbritannien netop har givet en nødgodkendelse af en delvist EU-udviklet vaccine fra Pfizer og BioNTech, så vil EU ikke gøre det samme.

Det er vigtigt, at den undersøges grundigt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), inden den distribueres til brug for vaccination af borgere, siger han. Der arbejdes dag og nat - og i weekender - på dette.

EU-Kommissionen forventer, at vaccinationer af først særligt udsatte borgere og sundhedspersonale kan ske fra begyndelsen af 2021.

/ritzau/