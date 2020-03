Supertirsdag: Joe Bidens rygstød kan være Bloombergs farvel

For første gang træder milliardæren Michael Bloomberg ind, men Bidens medvind kan hæmme ham, vurderer lektor.

Natten til onsdag dansk tid skal 14 amerikanske delstater tage stilling til, hvem de ønsker som den demokratiske præsidentkandidat.

Det sker ved den såkaldte "supertirsdag".

For første gang i valgkampen træder den tidligere New York-borgmester, milliardæren Michael Bloomberg, hvis pengekasse virker uudtømmelig, ind.

Joe Biden fik et stort rygstød, da han vandt primærvalget i South Carolina, hvilket kan være skidt for Bloombergs muligheder, vurderer Niels Bjerre-Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

- Bloomberg har lidt stået i kulissen og ventet, hvis Joe Biden skulle falde fra. Bloomberg er på mange måder motiveret af en oprigtig tro på, at Bernie Sanders som demokratisk kandidat ville være en stor risiko.

- Men med en stærkere Biden er det i virkeligheden et spørgsmål, om der er plads til Bloomberg i valgkampen, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Lektoren påpeger, at Michael Bloomberg kan komme til at tage stemmer væk fra Joe Biden, og på den måde styrke Bernie Sanders kandidatur.

Michael Bloomberg har brugt enorme beløb på reklamer i de 14 stater, hvor de demokratiske vælgere skal til stemmeurnerne. Det er dog ikke sikkert, det er nok til at hjælpe ham.

- Han er ikke nogen karismatisk politiker, når han skal trykke folk i hånden, og han er heller ikke en stor taler. Det bliver interessant at se, hvor meget han får ud af de penge, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Der er også to markante kandidater, der har trukket deres kandidatur. Pete Buttigieg og Amy Klobuchar har efter deres farvel, begge erklæret deres støtte til Joe Biden, hvilket kan give ham et yderligere skub.

- De kunne begge se, at de alligevel ikke endte med at blive partiets kandidat. Så i stedet for at dele stemmerne på "supertirsdag", så skyndte de sig at trække sig, siger lektoren.

Han vurderer stadig, at 78-årige Bernie Sanders er en lille favorit i feltet. Derfor kan han også ende som den store vinder efter "supertirsdag". Senatoren i Vermont er også den, der indtil nu har stået stærkest i en række meningsmålinger.

- Der er den mulighed, at Bernie Sanders vinder stort i Californien og Texas, så er han favorit. Så skal Joe Biden bruge resten af primærvalgene på at indhente ham, siger han.

Californien er den stat med flest delegerede efterfulgt af Texas.

/ritzau/