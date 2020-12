Sure lastbilchauffører i Dover forlanger at komme hjem

Det vil tage lang tid, før lange køer for at komme fra Dover til Calais bliver opløst, advarer minister.

Sure lastbilchauffører var onsdag kortvarigt i håndgemæng med politiet ved havnebyen Dover i Storbritannien. De er utålmodige efter at komme videre fra Storbritannien til Calais i Frankrig.

Mange af chaufførerne, som er primært er europæere, er strandet med deres lastbiler i Dover uden at have adgang til varm mad eller badefaciliteter.

Det skyldes, at Frankrig besluttede at lukke grænsen til Storbritannien på grund af en særligt smitsom, ny variant af coronavirus.

Chaufførerne er gradvist blevet mere og mere vrede, i takt med at risikoen, for at de ikke når hjem til jul, er steget.

En aftale indgået sent tirsdag aften betyder dog, at de igen kan rejse ind i Frankrig fra Storbritannien. Det er forudsat, at de kan fremvise en negativ covid-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet.

Britiske myndigheder vil stille testfaciliteter til rådighed for lastbilchauffører, så de hurtigt kan få deres resultater og køre til Frankrig.

I tilfælde af en positiv test skal chaufføren selvisolere på britisk jord i ti dage.

Tv-billeder fra Dover viste onsdag morgen, at chaufførerne dyttede løs og blinkede med lysene i fællesskab for at vise deres utilfredshed.

Og senere på morgenen endte flere chauffører i håndgemæng med politiet. Det blev dog ved det.

En britisk minister har onsdag sagt, at militæret er gået i gang med at teste chaufførerne. Men det vil tage tid, før de lange køer for at komme med færgen til Calais er opløst.

Ruten er den vigtigste for briternes handel med fødevarer. Og timingen for problemerne er særdeles uheldig. Storbritannien er nemlig i gang med at oplagre varer, før landets overgangsperiode med EU udløber fra 1. januar.

Mange af chaufførerne i Dover har været i Storbritannien netop for at levere varer til oplagring.

Ifølge BBC kører omkring 10.000 lastbiler med fragt mellem havnebyen Dover i Storbritannien og den franske havneby Calais om dagen i juleperioden.

/ritzau/Reuters