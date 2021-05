Surfer dræbt ved hajangreb på Australiens østkyst

Omkring 15 procent af alle hajangreb på mennesker på verdensplan har et dødeligt udfald.

En mand i 50-årsalderen er død efter at være blevet bidt af en haj, da han surfede ud for Tuncurry Beach i New South Wales i det østlige Australien.

Myndighederne oplyser tirsdag, at ambulancer med førstehjælpere blev sendt til stedet, efter at manden var blevet bidt i låret tirsdag formiddag (lokal tid), rapporterer ABC News.

Tuncurry Beach ligger omkring tre timers kørsel nord for Sydney.

Myndighederne har lukket strandene i området ved Mid North Coast, som følge af angrebet.

Manden fik et hjertestop efter biddet.

- Tilfældigt forbipasserende og førstehjælpere gjorde alt, hvad de kunne, men manden kunne ikke reddes, siger New South Wales Ambulance i et tweet.

Delstatsmyndighederne i New South Wales har oprettet en SharkSmart organisation, som har lukket strandene i området indtil videre.

Det var det første dødelige hajangreb i Australien i år. Otte mennesker blev dræbt af hajer sidste år, hvor der i alt var meldinger om 26 hajangreb, viser officielle data fra regeringen.

Forskere har for nylig offentliggjort oplysninger om eksperimenter med elektroniske anordninger, som ved systematisk brug kan forhindre over 1000 mennesker i at blive angrebet i australsk farvand i de næste fem årtier.

I en rapport i det videnskabelige tidsskrift Royal Society Open Science sidst i marts sagde forskere, at forskellige personlige elektroniske anordninger er under udvikling med henblik på at få reduceret hajangreb på mennesker med forskellige strategier - blandt andet gennem opgørelser over, hvor og hvornår der er størst risiko for angreb.

Risikoen for at blive udsat for et angreb er meget lav, da der sker mindre end et angreb for hver en million indbyggere årligt - også i områder med relativt mange angreb.

Omkring 15 procent af alle hajangreb på mennesker på verdensplan har et dødeligt udfald.

Lidt over halvdelen af alle registrerede hajangreb er sket i USA, men dette kan være et udtryk for, at angreb andre steder ikke anmeldes i samme omfang.

/ritzau/AFP