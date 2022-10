Suu Kyi får endnu en korruptionsdom ved mørklagt retssag

En domstol i Myanmar, som er underlagt militærstyre, har givet yderligere seks års fængsel til den afsatte leder Aung San Suu Kyi.

Det oplyser en kilde med kendskab til sagen til nyhedsbureauet AFP onsdag morgen.

Der er tale om to domme på hver tre år i "to korruptionssager", oplyser kilden. Dommene kan afsones samtidig.

De lægger sig oven i en række andre domme, og nobelpristageren står nu til en samlet tid i fængsel på 26 år. Derudover er fem andre korruptionssager mod hende i gang.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters står 77-årige Suu Kyi over for anklager, der samlet kan løbe op i straffe på næsten 190 års fængsel.

Myanmars militær tog magten ved et kup den 1. februar sidste år.

Suu Kyi og flere andre medlemmer af regeringen har siden været frihedsberøvet.

Den afsatte demokratisk valgte leder er blevet dømt for blandt andet korruption og brud på coronalovgivning.

I den seneste sag er Suu Kyi beskyldt for at have taget imod bestikkelse i millionklassen fra forretningsmanden Maung Weik.

Suu Kyi - som afviser alle anklagerne - lader til at være ved godt helbred og vil appellere sagen, siger kilden.

Journalister har ikke haft mulighed for at deltage i retsmøderne. Suu Kyis advokater har derudover fået forbud med at tale med medier.

Suu Kyi førte i november 2015 partiet NLD til en jordskredssejr i Myanmars første frie valg i 25 år.

NLD vandt også det seneste valg i november 2020 overbevisende, men militæret har bestredet resultatet.

I de første uger efter kuppet demonstrerede folk i Myanmar i stort antal. Men de omfattende protester stilnede af, i takt med at sikkerhedsstyrker slog stadig hårdere ned på demonstranterne.

Suu Kyi modtog i 1991 Nobels fredspris for sin kamp for demokrati i Myanmar.

Internationalt blev hun tidligere set som et fredsikon. Men efter at Myanmars militær i 2017 indledte det, der af FN er blevet betegnet som et muligt folkedrab mod det muslimske rohingya-mindretal, er hendes stjerne falmet markant på grund af beskyldninger om manglende indgriben.

/ritzau/AFP