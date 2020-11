Suu Kyi står til ny valgsejr i uroligt Myanmar

Demokratiforkæmper, som har modtaget Nobels fredspris, kritiseres for at støtte aggression mod mindretal.

I Myanmar blev optællingen af stemmer indledt søndag efter et omstridt valg, som ventes at blive vundet stort af Aung San Suu Kyis parti. Dermed vil Den Nationale Liga for Demokrati, NLD, blive sikret endnu fem år ved magten.

NLD vandt en jordskredssejr for fem år siden, hvilket skabte udbredt håb om en ny demokratisk æra i Myanmar, efter at landet i over 50 år har været regeret af et militærdiktatur.

Suu Kyi ventes at vinde igen, men med en klart mindre margin, da mange vælgere i landets etnisk sammensatte grænseregioner har vendt sig mod hende.

Den berømte demokratiforkæmper, som har modtaget Nobels fredspris, er i de seneste år blevet stærkt kritiseret i både Myanmar og i det internationale samfund, fordi hun ikke har grebet ind over for militærets aggression mod etniske mindretal.

Suu Kyi er i henhold til forfatningen udelukket fra at blive præsident, men har en særlig indflydelsesrig rolle som regeringsrådgiver, som betyder, at hun regerer indirekte gennem en form for "marionet" på præsidentposten.

I 2017 slog hæren hårdt ned på muslimske rohingyaer i delstaten Rakhine. Det skete, efter at en oprørsgruppe - Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) - havde angrebet sikkerhedsstyrker i området.

Militærets offensiv har fået op mod en million muslimske rohingyaer til at flygte over grænsen til nabolandet Bangladesh.

FN og en lang række regeringer og internationale organisationer har rettet en skarp kritik mod Suu Kyi for hærens fremfærd i delstaten.

FN's tidligere menneskerettighedschef Zeid Ra'ad al-Hussein har kaldt det "et skolebogseksempel på etnisk udrensning".

Over 1,5 millioner mennesker - de fleste af dem i Rakhine - fik sidste måned frataget deres ret til at stemme ved valget. Myndighederne sagde, at oprørsgrupper i kamp med militæret gjorde det for farligt.

Dette betyder, at 22 pladser i parlamentet kommer til at stå tomme. Aflysningerne af valget var mest i regioner, hvor partier i Rakhine stod til at slå NLD.

/ritzau/AFP