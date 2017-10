Svækket Merkel indleder koalitionsforhandlinger med partier

For at danne en tysk koalition vil det kræve kompromiser omkring indvandring, EU-reformer og klimapolitik.

En måned er snart gået, siden valget til Forbundsdagen blev afholdt i Tyskland.

Men det er først nu, forsøget på at danne en koalition for alvor går i gang.

Onsdag mødes Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, nemlig med partierne FDP og De Grønne.

Her vil hun efter et dårligt valgresultat for sit eget parti forsøge at lave en aftale om en koalition, der ikke før er set på nationalt niveau i tysk politik.

Koalitionen består - ud over liberale FDP og miljøpartiet De Grønne - af kristenkonservative CDU/CSU.

Aftalen skal udlægge, hvilke politikker og reformer koalitionen vil følge i de kommende fire år.

Ud over det beslutter koalitionen også, hvilke partier der skal styre de magtfulde ministerier - som eksempelvis finans- og udenrigsministeriet.

Men for at nå frem til en aftale vil det kræve kompromiser omkring alt fra indvandring, EU-reformer og klimapolitik fra alle sider.

Går drøftelserne onsdag godt, vil alle partier mødes igen fredag.

En aftale mellem de tre partier kaldes en Jamaica-koalition. Det henviser til partiernes farver - sort, gul og grøn - der er de samme som i Jamaicas flag.

Alexander Dobrindt, der forhandler for CSU, bemærkede inden forhandlingerne, at "hvis du begiver dig på en rejse til Jamaica, kan du forvente oprørte vande".

CSU, der er CDU's bayerske søsterparti, har længe kritiseret Merkels beslutning om at lade en million asylansøgere komme til landet under flygtningekrisen.

CSU-leder Horst Seehofer gentog onsdag, at en begrænsning af indvandringen er "et meget, meget vigtigt" mål.

Noget anderledes er meldingen fra De Grønne.

Jürgen Trittin, der forhandler på vegne af partiet, har advaret om, at store krav på flygtningeområdet kan skabe "massive forhindringer".

Lidt nemmere bliver det formentlig at nå til enighed med FDP, som tidligere har regeret sammen med CDU/CSU.

Men også FDP's leder, Christian Lindner, er kommet med skrappe krav - blandt andet i forhold til EU.

De mange forskellige krav har fået det tyske medie Spiegel Online til at forudsige, at "med lidt held har Tyskland måske en ny regering i januar".

- Tyskland oplever et sært fænomen, står der.

- En ny koalition forhandles af partier, som ikke rigtig ønsker det, mens den tidligere og fremtidige forbundskansler Angela Merkels aura og magt smuldrer.

/ritzau/AFP