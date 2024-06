Svækket Modi begynder forhandlinger om at danne regering

Indiens premierminister, Narendra Modi, og hans parti har onsdag påbegyndt forhandlinger med allierede partier for at danne en regering.

Modi vandt ganske vist parlamentsvalget tirsdag, men det blev langtfra den spåede jordskredssejr.

Modis Bharatiya Janata Party (BJP) kan ikke længere mønstre flertal i parlamentet på egen hånd og må nu samarbejde med andre for at kunne regere landet.

- Det vil tvinge Modi til også at se sagen fra andre sider - vi kommer til at se mere demokrati og et sundt parlament, vurderer journalisten Nilanajan Mukhopadhyay, som har skrevet en biografi om Modi.

- Han vil være nødt til at være en type leder, som han aldrig før har været. Vi vil komme til at se en ny Modi, siger han.

Trods den overraskende tilbagegang for Modi, ventes han at blive taget i ed til sin tredje periode som premierminister 8. juni. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere nøgleallierede, der er en del af National Democratic Alliance (NDA), har således lovet at støtte ham.

/ritzau/AFP