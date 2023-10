Svag svensk kroner svækker værdien af Nobelprisen

Den svage svenske krone får den økonomiske gevinst ved at få tildelt en Nobelpris til at falde.

Med den prestigefyldte pris følger en prissum på 11 millioner svenske kroner. Det svarer i øjeblikket til lige under en million dollar, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Selv om prissummen i svenske kroner i år er højere end nogensinde, er værdien af den for udenlandske prismodtagere lavere end for 20 år siden, hvor prissummen svarede til 1,3 millioner dollar.

Det er til trods for, at prissummen dengang var en million lavere i svenske kroner.

Selv om den svage svenske krone har stor indflydelse på den økonomiske værdi af Nobelprisen, har Nobelfonden ingen planer om at uddele prissummen i en anden valuta.

- I forvaltningen af sin kapital spreder Nobelfonden sine risici ved at investere i forskellige valutaer, men den har ikke overvejet at uddele prissummen i en anden valuta end den svenske krone, skriver fondens pressechef, Annika Pontikis til TT.

I år er prissummen blevet øget med en million svenske kroner siden sidste år. Det begrunder Nobelprisfonden med, at "det er økonomisk levedygtigt".

Ved udgangen af sidste år udgjorde fondens formue 5,8 milliarder svenske kroner. Pengene forvaltes blandt andet i aktier og fast ejendom.

Fondens økonomi har tidligere været presset. I 2012 blev prissummen nedsat fra 10 millioner til 8 millioner svenske kroner som led i et spareprogram.

For at holde prissummen konkurrencedygtig planlægger Nobelfonden at øge den på sigt.

Hvor meget højere den kan forventes at blive, eller hvornår det vil ske, vil Annika Pontikis dog ikke fortælle.

- Der laves en ny vurdering hvert år, derfor kan vi ikke udtale os om de mulige fremtidige stigning i dag, skriver hun til TT.

Offentliggørelsen af nobelprismodtagerne begynder mandag i den svenske hovedstad, Stockholm, hvor modtageren af nobelprisen i medicin offentliggøres.

Tirsdag offentliggøres prismodtageren i fysik, onsdag i kemi og torsdag i litteratur.

Fredag offentliggør den norske Nobelkomite Fredsprisen.

/ritzau/TT