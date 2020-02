Svalbards internationale frøbank

Fra hele kloden strømmer der masser af bidrag til Norges iskolde frølager i Svalbard i det høje nord.

Klodens befolkning vokser støt, men mange steder er landbruget og den dyrkbare jord under stærkt pres.

For at bevare verdens rigdom af plantevækster har Norge gennem 12 år indsamlet frøprøver fra en lang række lande og placeret dem i en arktisk dybfryser.

Læs mere her:

* Frøbanken Svalbard Globale Frøhvelv (Global Seed Vault) åbnede i 2008 uden for Longyearbyen på den norske øgruppe Svalbard i Arktis.

* Frøbanken er placeret her, da øerne ligger i et koldt og isoleret område. Norge vurderes samtidig at være politisk og socialt stabilt.

* Sikkerhedslageret fungerer som backup for frøbanker over hele kloden. Det opbevarer godt en million frøprøver fra 5000 plantearter. De kommer fra 1700 genbanker verden over.

* Formålet er at bevare frøsorter fra at gå tabt for eftertiden som følge af naturkatastrofer, krige eller klimaforandringer.

* Temperaturen i frøbanken 130 meter inde i fjeldet holdes konstant på minus 18 grader.

* Frøbanken drives af den norske stat og NordGen (den nordiske frøbank) samt den internationale organisation Crop Trust.

* Syrien har, som hidtil eneste land, fået udleveret plantefrø i 2015. Det skyldtes, at den nationale genbank i Syrien blev bombet under borgerkrigen, så alt gik tabt.

* Den globale opvarmning slår dog også til på arktiske Svalbard, som de senere år har oplevet chokerende høje temperaturer.

* I 2017 smeltede varmen så meget is, at vand trængte ind i indgangen til den ellers sikrede Global Seed Vault.

* Norges regering har derfor opgraderet frøbanken for godt 190 millioner danske kroner, så den er rustet til fremtiden.

* Der er etableret en ny vandtæt adgangstunnel, og sikkerheden er generelt forøget.

* Inden år 2100 vil vinteren på øgruppen være gennemsnitlig 10 grader varmere, forudså klimaforskere i en rapport i november 2019.

* Dermed kan Svalbard ifølge nyhedsbureauet NTB måske snart ikke længere regnes som arktisk.

Kilder: Svalbard Globale Frøhvelv, NTB, NordGen.

/ritzau/