Svensk beredskabschef går af efter julerejse til Gran Canaria

Topembedsmand bad svenskere om at droppe rejser, men tog selv til Spanien. Nu forlader han sin post.

Den svenske topembedsmand Dan Eliasson vil fratræde sin stilling som generaldirektør for den samlende myndighed for svenske beredskaber (MSB).

Det oplyser MSB i en pressemeddelelse ifølge avisen Aftonbladet.

Det sker, efter at han i Sverige har været i massiv modvind for at fejre jul på De Kanariske Øer.

I begyndelsen af december havde han sendt en opfordring til alle svenskere om at undgå rejser under coronapandemien.

Tidligere onsdag havde Eliasson møde med den svenske indenrigsminister, Mikael Damberg, hvor julerejsen var på dagsordenen. Mødet skal Eliasson selv have taget initiativ til, skriver SVT.

- Det vigtige er ikke mig som person. Det vigtige er, hvordan vi i fællesskab håndterer pandemien, og at alt fokus er på den utroligt vigtige opgave, udtaler Eliasson i en pressemeddelelse.

- Årsagen til min beslutning er, at MSB som myndighed skal have bedst mulige forudsætninger for at gennemføre vigtige opgaver. Det er derfor, jeg i dag har bedt om at forlade min post.

Ifølge SVT har indenrigsministeren givet udtryk for forståelse for beslutningen og bakket op om den.

Eliasson har tidligere forsvaret rejsen med, at den var nødvendig af private årsager. Hans datter bor og arbejder på Gran Canaria.

Han var der for at fejre jul med hende og familien.

Ifølge Eliasson havde han opgivet mange rejser på grund af pandemien. Men at han vurderede, at rejsen til jul ikke kunne udskydes.

MSB er ansvarlig for spørgsmål vedrørende beskyttelse mod ulykker, kriseberedskab og civilforsvar. Dan Eliasson har ledet myndigheden siden 2018.

Eliasson har deltaget i adskillige coronapressemøder med den svenske regering og Folkesundhedsstyrelsen.

I begyndelse af december var MSB afsender på en sms til alle svenske borgere, der opfordrede til at blive hjemme og undgå rejser på grund af strammere coronarestriktioner.

/ritzau/