Svensk domstol: Dykninger ved forlist færge var ulovlige

Byret har idømt journalist og vragekspert dagbøder for at forstyrre gravfred ved den forliste færge "Estonia".

De dykninger, som blev foretaget ved vraget af færgen "Estonia" i forbindelse med en dokumentarfilm, var i strid med loven, men motivet bag dem er en formildende omstændighed.

Det konstaterer Göteborgs byret, som mandag fandt journalisten Henrik Evertsson og vrageksperten Linus Andersson skyldige i at have forstyrret gravfreden.

De bliver idømt dagbøder og vil anke dommen.

Under retssagen har der været lagt stor vægt på, om det var svensk eller tysk lov, der var gældende for de to personer. Det er fastslået, at de var underlagt svensk lov, selv om de anvendte en tysk båd ved dykningen og sejlede ud fra Tyskland.

Evertsson og Andersson sendte i september 2019 en dykkerrobot ned for at filme vraget af passagerfærgen, der var på vej fra Tallinn til Stockholm, da den forliste.

Billeder af vraget, som blev filmet med robotten, fik havarikommissionen til at gennemføre en ny efterforskning.

Göteborgs byret har tidligere frikendt de tiltalte og accepteret forklaringen om, at Tyskland ikke havde underskrevet loven. Desuden fandt byretten, at Estonia-loven er i strid med internationale, folkeretlige principper.

Men landretten for Vest-Sverige underkendte byretten, og sagen gik om ved Göteborgs byret.

De dømte har sagt, at dykningen var nødvendig for at få nye informationer frem om forliset. Men domstolen siger, at hensynet til gravfreden er vigtigst.

– Der er en stærk almeninteresse for at opretholde gravfreden ved "M/S Estonia", som er gravsted for et stort antal personer. Hensynet til gravfreden vejer tungere end interessen for at beskytte ytrings- og informationsfrihed, sagde dommer Göran Lundahl i afgørelsen.

Færgen sank i hårdt vejr i Østersøen mellem Sverige og Estland en nat i september 1994. 852 personer omkom. 137 overlevede forliset, som regnes for en af de største skibskatastrofer i nyere tid.

/ritzau/TT