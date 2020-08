Svensk forsvar øger indsats i Østersøen: Minder om den kolde krig

Aktivitet i Østersøregionen får Sverige til at sætte ind med øget overvågning i sydøstlige og centrale dele.

Det svenske forsvar, Försvarsmakten, øger sin tilstedeværelse i Østersøen på grund af en forværret sikkerhedssituation i området.

Det oplyser Försvarsmakten i en meddelelse mandag aften.

Her peger man på "ændringer i det globale sikkerhedsmiljø" som en del af årsagen.

- Der foregår omfattende militær aktivitet i Østersøregionen, både fra russisk og vestlig side, på en måde, som vi på nogle områder ikke har oplevet siden tiden under den kolde krig, siger indsatschef hos forsvaret Jan Thörnqvist.

I meddelelsen skriver Försvarsmakten, at der er større og mere komplekse militærøvelser i området end før.

Også coronapandemien har bidraget til en mere ustabil situation.

- Der foregår en russisk øvelse lige nu, og derudover har vi aktiviteter fra Nato-fartøjer og -fly i vores nærområde, siger Thörnquist til det svenske nyhedsbureau TT.

Særligt skal Sveriges overvågning af sydøstlige og centrale dele af Østersøen styrkes.

Også på øen Gotland vil der være en øget militær tilstedeværelse.

Umiddelbart vurderer det svenske forsvar, at risikoen for et angreb på Sverige er lille.

Indsatschefen afviser over for TT, at tiltaget er specifikt rettet mod Rusland.

- Nej, det er en markering mod både Rusland og alle i omverdenen, om at vi selvfølgelig er interesserede i at følge begivenhedernes udvikling i vores nærområde. Vi har al ret til at gøre det, siger Thörnqvist.

I modsætning til Danmark er Sverige ikke medlem af forsvarsalliancen Nato, som svenskerne dog har et tæt samarbejde med.

Danmark har blandt andet udstationeret 200 danske soldater i Estland som en del af Natos fremskudte forsvar.

Endvidere bidrager Danmark til Natos såkaldte "Air Policing" i de baltiske lande.

/ritzau/