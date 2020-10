Kirken har altid været rammen om 31-årige Esther Kazens liv. Men fordi troen er så central, er det afgørende for den svenske frikirkepastor at gøre oprør, når kirken i hendes øjne tager fejl i spørgsmål om feminisme, sex og ulighed. I ny bog behandler hun de svære emner – inklusive sin egen skilsmisse, der tidligt i voksenlivet mindede hende om, at teologien og hverdagen ikke altid går hånd i hånd