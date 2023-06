Svensk højesteret godkender første udlevering til Tyrkiet

Den svenske højesteret har godkendt den første udlevering af en PKK-tilhænger fra Sverige til Tyrkiet.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Domstolen godkendte udleveringen i sidste uge, og det er nu op til den svenske regering at beslutte, om den skal realiseres.

Den pågældende PKK-tilhænger er en 35-årig mand, som blev anholdt i Sverige sidste år efter anmodning fra Tyrkiets rigsadvokat.

Manden blev i 2014 idømt fire år og syv måneders fængsel i Tyrkiet for narkotikaforbrydelser.

Efter at han blev prøveløsladt, flyttede han til Sverige. Og nu kræver den tyrkiske rigsadvokat altså, at den 35-årige skal afsone resten af straffen i Tyrkiet.

Ifølge manden selv bunder udleveringsanmodningen i, at han har været politisk aktiv i det prokurdiske HDP-parti og åbent har udtrykt støtte til PKK på Facebook.

Dette afvises af den tyrkiske rigsadvokat.

Beslutningen fra den svenske højesteret kommer forud for næste uges Nato-møde mellem Tyrkiet og Sverige.

- For den svenske regering kommer den på et rigtig godt tidspunkt, siger direktør for Institut for Tyrkietstudier på Stockholm Universitet Paul Levin, som var ekspertvidne under retssagen, til Aftonbladet.

Repræsentanter fra Tyrkiet, Sverige og Finland mødes i ugen omkring 12. juni, hvor Sveriges forsøg på at blive Nato-medlem vil være på dagsordenen.

Sverige og Finland meddelte i midten af maj sidste år, at de to lande ville søge om Nato-medlemskab.

I begyndelsen af april lykkedes det Finland at komme med i Nato, da Tyrkiet gav grønt lys.

Til gengæld har Tyrkiet indtil videre ikke godkendt Sveriges ansøgning. Heller ikke Ungarn har endnu ratificeret den svenske ansøgning.

Begrundelsen fra den tyrkiske regering er, at man mener, at Sverige støtter kurdiske terrorister.

/ritzau/