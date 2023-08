Svensk-irakisk koranafbrænder aflyser aktioner

Den svensk-irakiske mand Salwan Momika, som har stået bag flere koranafbrændinger i Sverige, indstiller sine planlagte "aktioner" onsdag og torsdag.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Salwan Momika skriver i en mail til politiet, at beslutningen har "personlige årsager".

Han havde planlagt at lave koranafbrændinger i Solna, som er en bydel i Stockholm, og foran Riksdagen, det svenske Folketing, som også er i Stockholm.

Disse var planlagt til at foregå onsdag og torsdag.

Salwan Momika har stået bag en række afbrændinger af koranen i Sverige - blandt andet foran den iranske ambassade.

Den 21. august blev Salwan Momika angrebet af en mand med boksehandsker i Södertälje nær Stockholm.

Det står dog ikke klart, om det er denne hændelse, der har medført, at de to aktioner er blevet aflyst.

Momika meldte efterfølgende til Aftonbladet, at han havde fået øjen- og hovedskader og var på hospitalet.

Svensk politi bekræftede over for mediet, at der havde været en form for slagsmål mellem to personer.

Den ene af dem havde fået en "form for slag", og der blev påbegyndt en forundersøgelse om overfald.

Tirsdag meddelte appen TikTok, at platformen har lukket for den såkaldte gavefunktion på Momikas TikTok-profil, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Denne funktion betyder, at brugere kan sende virtuelle gaver til en profil, som sender live på platformen.

Disse gaver kan veksles til penge.

Salwan Momika har ifølge TT livestreamet på appen næsten dagligt, hvor seere har sendt tusindvis af gaver. Ifølge ham selv har han tjent mellem 1000 og 3000 svenske kroner per udsendelse.

Efter TikToks melding udtalte Salwan Momika tirsdag, at den blokerede indtægtskilde ikke vil forhindre ham i at udføre flere koranafbrændinger.

- Jeg kommer til at fortsætte, og jeg har råd til at fortsætte i hvert fald et par år mere, sagde han tirsdag.

I løbet af foråret og sommeren har der været en række koranafbrændinger i Danmark og Sverige, og det har vakt stor vrede i muslimske lande.

Diplomater fra både Sverige og Danmark er blevet indkaldt til samtale i flere lande, som har fordømt afbrændingerne.

Også Den Islamiske Samarbejdsorganisation, OIC, har fordømt afbrændingerne. Det samme har den svenske regering.

/ritzau/