Svensk kampfly styrter ned i Blekinge

Svensk kampfly er tilsyneladende fløjet ind i en fugl og derefter styrtet. Piloten skød sig ud før styrtet.

Et svensk kampfly er tirsdag formiddag styrtet ned nær en lufthavn ved byen Karlskrona i Blekinge, oplyser det svenske forsvar.

Der er tale om et fly af type Jas-39 Gripen, som er styrtet ned omkring klokken 09.41 tirsdag formiddag.

Der er ifølge pressetjenesten hos det svenske forsvar tale om en kollision med en eller flere fugle. Præcis hvad der er sket, undersøges stadig.

- Piloten skød sig ud, og han har vinket tydeligt til redningshelikopteren, og han virker meget okay i hvert fald, siger Johan Lundberg fra det svenske forsvars pressetjeneste.

Piloten er ikke desto mindre kørt på sygehuset efter episoden.

Flyet, der var ude på en øvelse, er styrtet ned i et skovområde, fortæller en anden af det svenske forsvars pressemedarbejdere til tv-stationen SVT.

Ambulancer og redningsfolk er kørt mod lufthavnen Ronneby. Ifølge Swedavia er styrtet sket så langt fra lufthavnen, at det ikke får nogen indvirkning på civil flytrafik.

Avisen Aftonbladet har fået billeder fra flypassagerer, der har taget et billede ud over et SAS-flys vinge, hvor man kan se en stor røgsky i skoven nær lufthavnen.

En anden svensk avis Expressen har talt med Lennart Petersson, der bor tæt på, hvor flyet styrtede ned.

- Det er svært at sige, men det var vel højest 50 meter over huset. Man kunne knap høre nogen motorlyd. Fem til ti sekunder senere hørte jeg et ordentligt smæld, og en stor røgsøjle steg lige op i luften, fortæller han til Expressen.

I 2014 var to Gripen-fly brøkdele af et sekund fra at flyve ind i hinanden under en øvelse i Norbotten. Havarikommissionen fandt bagefter, at den ene pilots uddannelse var mangelfuld.

Det er ikke usædvanligt, at fly flyver ind i fugle i Sverige. Ifølge Charlotte Billgren, der er analysechef i den svenske transportstyrelse, sker det 400 om året i Sverige.

- Men at et fly bliver så skadet (som i dette tilfælde, red.), er usædvanligt, siger hun.

/ritzau/TT