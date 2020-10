Svensk kvinde er bekræftet smittet med corona to gange

For første gang har Sverige et bekræftet tilfælde af en person, der er smittet med coronavirus to gange.

En 53-årige kvinde i Sverige er blevet smittet med coronavirus to gange.

Det er blevet bekræftet af forskere på Sahlgrenska Universitetssygehus, skriver den svenske avis Dagens Nyheter fredag.

Kvinden blev testet positiv for covid-19 både i maj og august, og i perioden derimellem blev hun konstateret virusfri.

Dermed er kvinden det første bekræftede tilfælde i Sverige af en person, der er konstateret smittet med corona mere end en gang.

Ifølge forskerne adskiller virusstammen sig fra kvindens første sygdomsforløb sig fra virusstammen, da kvinden blev testet positiv anden gang.

- Det betyder, at vi kan sige, at det er to forskellige infektioner og ikke den samme, som har været i dvale, siger læge og professor Johan Ringlander ifølge den svenske avis Expressen.

/ritzau/