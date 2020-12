70-årig svensk kvinde er ikke længere mistænkt for at indespærre søn

70-årig kvinde har været anholdt i sag om mulig indespærring af søn i 28 år - nu er hun ikke længere mistænkt.

En 70-årig kvinde, som har været anholdt og sigtet for at holde sin søn indespærret i 28 år i Sverige, er ikke længere mistænkt i sagen.

Det oplyser anklager Emma Olsson til SVT.

Den 41-årige mands søster fandt ham søndag svækket og særdeles medtaget i morens lejlighed, som ligger syd for Stockholm.

Manden blev efterfølgende bragt til et hospital. Han havde adskillige sår, var tandløs og kunne dårligt tale.

Herefter rettede fokus sig mod mandens mor. Hun blev anholdt og sigtet for blandt andet ulovlig frihedsberøvelse og grov legemsbeskadigelse.

Onsdag blev hun løsladt, og torsdag oplyser anklageren, at der ikke længere er mistanke om nogen kriminelle handlinger.

- I løbet af de dage, vi har arbejdet med efterforskningen, har vi ikke været i stand til at finde bevis for, at kvinden skulle have begået nogen forbrydelse, siger Emma Olsson til SVT.

Efterforskningen er dog endnu ikke formelt afsluttet, oplyser hun.

- Vi har brug for at få svar på nogle spørgsmål, som vi fortsat har, men der er ingen mistanke mod hende, siger anklageren til SVT.

/ritzau/