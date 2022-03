Seks års fængsel lød straffen til kvinde, der er dømt for krigsforbrydelser ved at lade søn rekruttere til IS.

Svensk kvinde tog børn til Syrien og lod søn dø for IS

En 49-årig kvinde er ved en retssag i Stockholm blevet idømt seks års fængsel for grove krigsforbrydelser og for groft brud på folkeretten.

Hun blev anholdt, fordi hun ikke forhindrede, at hendes søn blev rekrutteret som barnesoldat af Islamisk Stat (IS). Drengen døde i konflikten i Syrien, 16 år gammel.

Kvinden tog sine børn med til Syrien i foråret 2013. Hun har selv hævdet, at hun blev narret af børnenes far, men tingsretten (byretten) i Stockholm fandt, at både kvinden og hendes mand tilhørte et sektlignende islamistisk miljø, som førte væbnet kamp.

Ifølge domstolen forstod kvinden, hvad det betød, at hun rejste til Syrien.

Hun vidste, at der var en brutal borgerkrig i gang, hvor voldelige islamistiske grupper var involverede.

- Man kan se, at hun havde til hensigt at tage til Syrien og kæmpe til det sidste. Hun vidste, hvad hun gjorde, og det var i overensstemmelse med hendes overbevisninger, siger Jakob Hedenmo, som er dommer ved Stockholms tingsret.

I Syrien gik der ikke lang tid, før den 12-årige søn blev rekrutteret og udnyttet som børnesoldat af IS. Også dette må kvinden have forstået ifølge retten.

Kvinden har hævdet, at hun ikke var klar over, at sønnen kunne bruges som soldat, og at hun ikke havde mulighed for at forhindre det, da mænd bestemte alt i Syrien.

Kvindens forsvarer, Mikael Westerlund, siger, at hun har udbedt sig betænkningstid med hensyn til, om hun vil anke dommen.

