Den svenske kystvagt oplyser, at der i alt er fire læk på de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2.

Svensk kystvagt melder om et fjerde læk på Nord Stream

Den svenske kystvagt melder ifølge Svenska Dagbladet om et fjerde læk på Nord Stream 1 og 2.

Lækket er i Sveriges eksklusive økonomiske zone.

Ifølge den svenske avis Aftonbladet blev lækket opdaget af den svenske kystvagt allerede tirsdag.

Den svenske søfartsstyrelse oplyser til avisen, at lækket er lokaliseret mellem de to læk på Nord Stream 1, men at lækket er på Nord Stream 2.

Søfartsstyrelsen har ikke udsendt en ny navigationsadvarsel efter fundet af det fjerde læk.

- Det er ikke nødvendigt, fordi det (lækket, red.) ligger mellem de to læk, der er omfattet af den eksisterende advarsel i samme område, siger Maria Boman, der er søredningsleder ved den svenske sø- og flyredningscentral til Aftonbladet.

- Det var ikke kendt fra begyndelsen og kunne ikke ses på radar, fordi det er mindre. Kystvagten så den, da de var med fly og båd i området.

Maria Boman siger, at hun ikke ved, hvornår lækket blev opdaget, men at det var kendt ved frokosttid tirsdag.

Hverken svenske eller danske myndigheder har tidligere oplyst om lækket. Det var Svenska Dagbladet, der først beskrev det onsdag aften.

Aftonbladet skriver, at seismolog og professor på universitetet i Uppsala Björn Lund undersøger, om en tredje eksplosion er fundet sted under vandet.

Det er allerede kendt, at der fandt to eksplosioner sted i løbet af mandag nær Nord Stream 1 og 2.

Han fortæller til avisen, at de seismiske bølgebevægelser ved den anden eksplosion tydeligt afviger fra dem, der måltes ved den første.

- Den har lidt mere komplicerede bølgeformer. Der er en top, som ikke ses i den første detonation.

Hvis der har været en tredje detonation, er den fundet sted omkring ti sekunder efter den anden og nogle kilometer derfra, siger Björn Lund.

Seismologen siger, at han ikke er sikker på, om man kan finde ud af, om der har været en tredje eksplosion.

Aftonbladet har uden held forsøgt at stille Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) spørgsmål til de nye oplysninger.

