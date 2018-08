Svensk legetøjsbranche vil stoppe salg af realistiske legetøjsvåben

Legetøjsbutikker i Sverige bør droppe legetøjsvåben, der ligner rigtige våben, mener brancheorganisation.

Den svenske legetøjsbranche opfordrer butikker til ikke at sælge virkelighedstro legetøjsvåben, skriver nyhedsbureauet TT.

Det sker, efter at svensk politi torsdag skød og dræbte en 20-årig psykisk handicappet, der havde en legetøjspistol.

Det er brancheforeningen Lek- och babybranchen, der kommer med opfordringen.

- Vi kommer med en anbefaling til branchen: At man fjerner alle legetøjsvåben, der er lette at forveksle med rigtige våben, siger chef for Lek- och babybranchen Alexandra Synnermark til TT.

Hun fortæller, at det relativt ofte sker, at politiet rykker ud til situationer, hvor vidner mener at have set skydevåben, men der er tale om legetøj.

Der er regler på plads om, at legetøjsvåben skal være synligt markerede som sådan og have en orange markering ved enden af løbet.

- Men på afstand og fra forskellige vinkler er det ikke let at se det, siger Alexandra Synnermark.

Legetøjsbutikkerne er ikke forpligtigede til at følge opfordringen.

Debatten er blusset op, efter svensk politi torsdag skød en 20-årig i Stockholm.

Det skete omkring klokken fire torsdag morgen. Knap to timer senere blev den 20-årige erklæret død på hospitalet.

- Den person, der blev skudt, havde Downs syndrom og var autistisk, sagde Martin Tidén, anklager ved den særlige anklagemyndighed, til programmet Ekot i Sveriges Radio.

Ifølge Aftonbladet blev politiet tilkaldt til Vasastan i de tidlige morgentimer, fordi en person havde hevet et formodet skydevåben frem for beboere i boligblokken.

Familien til den 20-årige meldte ham savnet omkring en time efter skudepisoden.

Familien fortalte efterfølgende til Aftonbladet og Expressen, at den 20-årige befandt sig på en treårigs niveau og havde vanskeligheder ved at kommunikere.

Han var stukket af hjemmefra, som han havde en tendens til at gøre, fortalte hans mor til Aftonbladet.

