Svensk løsgænger dropper at stemme og redder regeringen

Den svenske socialdemokratiske indenrigs- og justitsminister, Morgan Johansson, og i forlængelse hele den svenske mindretalsregering har tidligt tirsdag morgen fået en livline.

Løsgængeren Amineh Kakabaveh har nemlig oplyst til mediet SVT, at hun ikke agter at stemme, når Riksdagen tirsdag klokken 12.00 skal afgøre, om det har tillid til ministeren.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT siger hun til SVT, at justitsministeren "har leveret".

Dermed ser der ifølge TT ikke ud til at kunne samle sig et flertal mod ministeren.

Og det er statsminister Magdalena Anderssons held - hun varslede torsdag, at et farvel til Johansson ville blive til et farvel med hele regeringen. Den ville simpelthen træde af.

Mistillidsafstemningen skal for Riksdagen klokken 12.00 tirsdag.

Magten lå i hænderne på Amineh Kakabaveh, efter at Centerpartiet fredag oplyste, at det ikke havde tænkt sig at stemme for at vælte ministeren.

Dermed er det kun Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna, som vil stemme for at udtrykke mistillid til Morgan Johansson.

De mener blandt andet, at han har løjet, og at han har svigtet på kriminalområdet.

De har tilsammen 174 pladser i Riksdagen. Det kræver støtte fra mindst halvdelen af de 349 medlemmer af det svenske parlament, hvis en minister skal væltes i en mistillidserklæring. Med Amineh Kakabaveh havde de haft netop det, men den plan er gået i vasken.

Kakabaveh havde mandag et møde med Socialdemokraterne på partiets kontor i Stockholm.

Hun fortalte efterfølgende ikke noget om mødet, men har tidligere sagt, at hun ville frede Johansson, hvis Socialdemokratiet levede op en aftale, som hun efter eget udsagn indgik med Magdalena Andersson, som sikrede socialdemokraten posten som statsminister.

/ritzau/