Svensk minister: PKK's aktiviteter i Sverige er omfattende

Sveriges udenrigsminister Tobias Billström mener, at Sverige har et problem med PKK-aktiviteter i landet.

Det udtaler han i et interview med det svenske medie Dagens Nyheter, skriver Politiken.

- PKK's aktiviteter på vores territorium er omfattende. Der pågår et omfattende arbejde med at samle penge ind og finansiere terrorvirksomhed, som er rettet mod en anden stat - Tyrkiet, siger han.

PKK er det kurdiske arbejderparti i Tyrkiet og er ifølge tyrkisk lov en terrororganisation. Både EU og USA har PKK på deres terrorlister.

Tyrkiet har beskyldt Sverige for ikke at slå hårdt nok ned på tilhængere af PKK. Derfor har Tyrkiet tøvet med at acceptere, at Sverige optages i Nato.

Tyrkiet vil blandt andet have udleveret 120 personer fra Sverige.

Den svenske udenrigsminister mener, at politiets arbejde viser, at der er et større problem med PKK i Sverige, end man tidligere har troet, skriver Politiken.

Tobias Billström afviser i interviewet, at udtalelserne skal ses som et forsøg på at komme ind i Nato.

- De her grupper har tydeligt forgreninger ind i bandekriminalitet, siger den svenske udenrigsminister.

- PKK opererer med svensk territorium som base med at inddrive penge gennem beskyttelsesvirksomhed, narkosalg og via en mængde forhold, som skader det svenske samfund.

I marts fortalte den svenske statsminister, Ulf Kristersson, at et forslag til en svensk lov, der gør det forbudt at være med i terrororganisationer, stod til at blive vedtaget.

- Vi har ikke taget denne type terroraktivitet og finansiering rettet mod andre lande seriøst nok. Nu tager vi det meget seriøst, og det bliver understreget med den nye lovgivning, lød det i marts fra Ulf Kristersson.

Finland blev optaget i Nato den 4. marts.

Dermed er Sverige det eneste nordiske land, som står uden for forsvarsalliancen.

