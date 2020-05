Svensk minister: Vi er definitivt ikke ude af denne pandemi

Seneste opgørelse fra de svenske myndigheder viser, at dødstal stiger med 45 til 4395 døde.

De svenske sundhedsmyndigheder melder om yderligere 45 døde med Covid-19, rapporterer den svenske tv-station SVT.

Det bringer det samlede antal døde under coronakrisen op på 4395.

- Vi er definitivt ikke ude af denne pandemi endnu, siger socialminister Lena Hallengren.

Det høje smittetal og de mange døde med Covid-19 i Sverige har i første omgang fået Danmark og Norge til at udelukke Sverige fra en generel åbning af grænserne.

Det meddelte de to landes regeringer fredag.

Statsepidemiolog Anders Tegnell erkender over for avisen Expressen, at det var en fejl, at man ikke i starten af coronakrisen fik testet folk, der havde været på skirejse til den østrigske by Iscghl. Man havde kun fokus på besøgende til de italiensk alper.

Begge steder skete der superspredning af coronavirus, og det smittede en del også danske turister.

- Når vi nu leder tilbage, så er det ikke de rejsende til Italien, som vi vurderer som den store introduktion i Sverige, siger Tegnell.

- Vi havde en stor import til Norden fra Østrig i lang tid, konstaterer han. Det ramte især Stockholm, hvor mange havde været på skiferie i Østrig, siger han.

