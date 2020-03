Svensk økonomi skrumper med flere arbejdsløse under coronakrise

Sveriges finansminister anser det for sandsynligt, at arbejdsløshed vil forblive høj - også i 2021.

Den svenske regering regner med, at arbejdsløsheden i 2020 vil stige til ni procent som følge af coronavirus. Det svarer til en halv million arbejdsløse.

Samtidig vil svensk økonomi skrumpe med fire procent.

Det fortæller finansminister Magdalena Andersson på et pressemøde tirsdag formiddag.

- Det er et fald, der er lige så stort som under finanskrisen, siger hun.

Andersson anser det for sandsynligt, at arbejdsløsheden også i 2021 vil ligge på omkring ni procent, inden den falder svagt i 2022.

Arbejdsløsheden i Sverige i 2019 var i de bedste måneder nede omkring seks procent.

- Vi befinder os i en meget alvorlig økonomisk situation. Der er et chok for både efterspørgslen og udbuddet, konstaterer den svenske minister.

Hun siger, at usikkerheden breder sig til de almindelige husholdninger.

Finansministeren kalder det en historisk hurtig opbremsning af økonomien. Men hun vurderer, at genopretningen vil gå hurtigere end under finanskrisen, der ramte for lidt over ti år siden.

Den svenske regering tror derfor, at landets økonomi igen vil vokse i 2021. Anderson skønner, at en tilvækst i bnp på 3,5 procent vil være en mulighed.

Men hun understreger, at prognoser så langt frem i tiden stadig er usikre.

/ritzau/TT