Svensk parti kræver undskyldning efter SVT tog afstand

Lørdag skal Sverigedemokraterna og SVT mødes og diskutere tv-stationens afstandtagen fra partiets udtalelse.

Det svenske parti Sverigedemokraterna og tv-stationen SVT skal lørdag mødes, efter at SVT fredag aften tog afstand fra Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson, umiddelbart efter en tv-debat.

På mødet, der vil blive afholdt lørdag formiddag klokken 11, vil Sverigedemokraterna uddybe sin kritik af tv-stationens afstandtagen.

Sverigedemokraternas pressechef, Henrik Vinge, fortæller, at han skal mødes med Eva Landahl, der er ansvarlig for SVT's valgdækning.

- Det var hende, som besluttede at tage afstand fra vores integrationspolitik. Jeg vil fremlægge dette som en skandale, og vores krav er, at der kommer en hurtig og tydelig undskyldning, skriver Vinge på Twitter.

Eva Landahl fra SVT har tidligere udtalt, at tv-kanalen har ansvar for at tage afstand fra den ifølge hende generaliserende udtalelse fra en politiker.

Det var i tv-debatten fredag aften, som var den afsluttende partilederrunde inden det svenske valg søndag, at udtalelsen fra Sverigedemokraterna faldt.

Her kom partileder Jimmi Åkesson i en heftig debat med Centerpartiets partileder, Annie Lööf, Miljöpartiets leder, Isabella Lövin, og Liberalernas leder, Jan Björklund.

I et indlæg sagde Jimmie Åkesson om nogle indvandrere, at de ikke passer ind i Sverige.

- Hvordan er det, du udtrykker dig, råbte Annie Lööf vredt, mens hun slog i sit podium.

Efter debatten, der var arrangeret af SVT, tog tv-værten Martina Nord afstand fra ordene:

- Vi skal begynde med at sige, at Jimmy Åkesson udtalelse var groft generaliserende, og SVT tager afstand fra den, sagde værten.

