Svensk partileder var mål for terrorplan på folkemøde

Centerpartiets partileder, Annie Lööf, var det planlagte mål for et drab på et folkemøde på Gotland i sommer.

I Sverige var Centerpartiets partileder, Annie Lööf, det planlagte mål, da en anden blev dræbt på et folkemøde i Almedalen i Visby på Gotland i sommer, siger anklager Henrik Olin til Sveriges Radio.

På det politiske møde blev en 64-årig kvinde stukket ihjel med kniv. En 32-årig mand er anholdt for drabet, som han har erkendt. Han er sigtet for terror og drab samt forberedelse af en terrorforbrydelse.

Annie Lööf skriver på Facebook, at hun er inddraget i retssagen mod ham, og at hun er rystet.

Efterforskningen af drabet i Visby den 6. juli blev hurtigt overtaget af det svenske politis efterretningstjeneste, Säpo. Den dræbte kvinde, Ing-Marie Wieselgren, var overlæge og arbejdede inden for psykiatrien i Sveriges kommuner og regioner. Hun blev dødeligt såret på mødet og døde kort efter af sine kvæstelser.

I forbindelse med at den 32-årige formodede gerningsmand blev varetægtsfængslet to dage efter drabet, sagde hans advokat, at manden havde forberedt angrebet i flere dage, og at han var utilfreds med psykiatrien.

Advokaten, Staffan Fredriksson, oplyste også til avisen Dagens Nyheter, at den 32-årige havde planlagt flere mål.

- Der er ingen, der er navngivet. Hvis det ikke var lykkedes med Ing-Marie, havde han en plan B. Han udtrykker det, som at han har haft højere mål, hvordan man end skal tolke det, sagde advokaten.

Drabet blev begået på den politiske festival Almedalsveckan. Begivenheden har været inspiration for Folkemødet på Bornholm.

Festivalen, som hvert år afholdes på Gotland, samler tusindvis af mennesker til politiske taler og arrangementer.

Knivstikkeriet skete tæt på et sted, hvor Annie Lööf skulle holde tale. Hun blev stoppet af sine livvagter.

/ritzau/