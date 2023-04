Svensk politi anholder mand med automatvåben i skov

Svensk politi satte onsdag en større aktion i gang i jagten på en mand med et automatvåben. Han menes at have affyret flere skud i en skov ved byen Alingsås.

Manden er blevet anholdt omkring klokken 15.45. Det skriver nyhedsbureauet TT.

Politiet modtog et opkald om den bevæbnede mand ved middagstid.

- Vi fik et opkald fra Alingsås om en mand, der ikke lod til at have det så godt psykisk, og at manden bar på et automatvåben, siger politiets pressetalsmand til TT.

- Vi har rigtigt mange ressourcer på stedet, siger pressetalsmand Peter Adlersson.

Manden eftersøges med hjælp af blandt andet hundepatruljer og en helikopter.

- Han forsvandt ind i skoven i udkanten af Alingsås, og da vores patrulje var kommet på plads, hørtes flere skudsalver i området.

Det er uklart, om skudsalverne var rettet mod nogen. Men endnu har der ikke været meldinger om, at nogen er kommet til skade, tilføjer Adlersson.

Alingsås ligger omkring 50 kilometer nordøst for Göteborg.

En journalist fra lokalavisen Alingsås Tidning oplyser, at hun har hørt flere skud kort før klokken 15.30.

Politiet har spærret et større område af, blandt andet også hovedvej 180, der går mellem Anten og Borås.

- Vi har spærret et område af, hvor vi har indikationer på, at han befinder sig, for at ingen skal begive sig derind, siger polititalsmanden.

På byens skole og to børnehaver blev elever og børn holdt inden døre, skriver Alingsås Tidning.

I forbindelse med skyderiet har politiet også opdaget flere små brande i skoven. Der er muligvis en sammenhæng til den bevæbnede mand.

- Vi tror, at han kan have antændt nogle mindre brande, men det har ikke udviklet sig til noget større, siger Peter Adlersson.

/ritzau/TT