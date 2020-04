Svensk politi dna-tester hovedmistænktes slægtninge i Palme-sag

Slægtninge til "Skandiamanden" er blevet dna-testet - formentlig som led i efterforskning af Palme-drab.

Det er efterhånden 34 år siden, at drabet på Sveriges tidligere statsminister Olof Palme fandt sted, men gerningsmanden er aldrig blevet dømt.

Svensk politi har dog ikke opgivet at finde drabsmanden, og en særlig "Palme-gruppe" arbejder på højtryk for at løse mordgåden.

Chefefterforsker Krister Peterson gik for få måneder ud med den sensationelle besked: Løsningen på Palmedrabet vil blive præsenteret inden udgangen af juni.

Og meget tyder på, at politiets efterforskning stadig kredser sig om Stig Engstrøm, der i Sverige er kendt som "Skandiamanden".

Han blev for to år siden udpeget som en ny hovedmistænkt i sagen.

Nu kan den svenske avis Aftonbladet afsløre, at politiet har taget avanceret dna-teknologi i brug som en del af efterforskningen.

Ifølge avisen indgav Palmegruppen 13. marts en begæring til en retsmedicinsk afdeling i Linköping.

På den pågældende afdeling udføres der blandt andet dna-baserede slægtskabsanalyser.

Ifølge Aftonbladet kredser politiets dna-efterforskning sig om Skandiamanden. Fire-fem af Skandiamandens fjerne slægtninge fik således tidligere på året besked om, at politiet ville aflægge dem et besøg.

Ifølge Aftonbladet blev der foretaget dna-test under besøget hos Skandiamandens slægtninge.

Avisen har talt med flere dna-eksperter. Flere af dem peger på, at målet kan være at binde et dna-spor til en mistænkt gerningsmand gennem hans slægtninge.

Skandiamanden var ifølge de svenske medier et af de første vidner på stedet efter drabet på Olof Palme i 1986.

Han blev i tiden efter drabet et velkendt ansigt i de svenske medier - ikke mindst fordi han udråbte sig selv som stjernevidnet på gerningsstedet.

Stig Engstrøm, der begik selvmord i 2000, har flere gange selv været i politiets søgelys for drabet.

/ritzau/