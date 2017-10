Svensk Politi: Eksplosion kan være følge af vores arbejde

En eksplosion fandt sted lidt over midnat onsdag på politistationen i svenske Helsingborg.

Det er "rimeligt at tro", at en eksplosion på politistationen i den svenske by Helsingborg "er en konsekvens af det gode politiarbejde" politiet udfører.

Det siger områdepolitichef Patric Heimbrand på et pressemøde onsdag formiddag.

- Vi arbejder i groft kriminelle miljøer, og det skaber irritation hos dem, vi arbejder imod, tilføjer han.

Eksplosionen smadrede natten til onsdag indgangspartiet til politistationen.

Ingen personer kom til skade, men skaderne er omfattende. Samtlige vinduer i bygningen blev smadret i eksplosionen, der fandt sted omkring klokken 00.20 natten til onsdag.

Politiet ved fortsat ikke, hvad der sprang i luften. Der er heller ikke anholdt nogen mistænkte i forbindelse med hændelsen.

- Vi indhenter oplysninger og ser på kameraer i nærheden, siger områdechefen i lokalpolitiet, Sven Holgersson.

Han kalder eksplosionen for "et angreb mod os politiansatte i Helsingborg".

/ritzau/TT