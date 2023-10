Svensk politi melder om eksplosion i villakvarter ved Stockholm

Der har været en eksplosion ved et hus i et villakvarter uden for Stockholm mandag morgen.

Det skriver det svenske politi på sin hjemmeside.

Kort før klokken syv oplyste politiet, at redningsfolk arbejdede på at evakuere personerne i huset. Der er ikke meldt om nogen tilskadekomne i forbindelse med eksplosionen.

I forbindelse med eksplosionen begyndte det at brænde, oplyser svensk politi. Branden har sandsynligvis spredt sig til flere huse.

- Der er tale om rækkehuse, så flere boliger er blevet evakueret, og som jeg forstår det, har det spredt sig til et eller flere huse, siger Mats Eriksson, som er talsperson for det svenske politi, ifølge nyhedsbureauet TT.

Eksplosionen er sket i Hässelby, som ligger i den nordvestlige del af Stockholm.

Det er den anden eksplosion i Hässelby på en uge. Mandag i sidste uge kom tre personer til skade i forbindelse med en kraftig eksplosion i en boligbygning.

Både redningsfolk og politiet er efter den seneste eksplosion til stede ved området.

Tidligere mandag morgen kort efter klokken fire skete en anden eksplosion i den sydlige del af Stockholm. Den fandt sted ved et rækkehus i Huddinge, oplyser svensk politi på sin hjemmeside.

Heller ikke her er der meldinger om, at personer skulle være kommet alvorligt til skade, skriver politiet.

Det fremgår ikke, om det svenske politi mener, at eksplosionerne har relation til den igangværende bandekonflikt i Sverige.

Den svenske regering meddelte i sidste uge, at Forsvaret skal støtte politiet i kampen mod den eskalerende bandekriminalitet.

- Den voldsbølge, vi ser, er uden fortilfælde i Sverige og Europa, og intet andet land har en situation som den, vi ser i Sverige.

- Politiet kan ikke gøre alt selv, sagde statsminister Ulf Kristersson på et pressemøde fredag.

