Svensk politi øger sikkerhedsindsats efter koranafbrændinger

I Sverige har politiet indledt en såkaldt "særskilt hændelse" på grund af sikkerhedssituationen i landet.

Det skriver de svenske medier SVT og TV4.

Episoder med koranafbrændinger og tidligere disinformationskampagner mod Sverige betyder, at terrortruslen er øget. Det skriver TV4.

De seneste par uger er der blevet brændt og ødelagt koraner foran ambassader i både København og i den svenske hovedstad, Stockholm.

Begrebet "særskilt hændelse" bruges, når der sker noget, som kræver en politiindsats ud over det sædvanlige. Det fremgår af svensk politis hjemmeside.

Det kan både være uforudsete hændelser som terrorangreb, naturkatastrofer eller store ulykker. Men det kan også være planlagte begivenheder som store demonstrationer eller statsbesøg.

Af eksempler på tidligere nationale særskilte hændelser i Sverige kan nævnes statsbesøg fra USA's tidligere præsident Barack Obama i 2013, flygtningestrømmen i 2015 og store skovbrande i sommeren 2018.

- Det er en intern organisatorisk måde at arbejde på, når man vurderer, at det er nødvendigt, forklarer politiets pressesekretær Mark Vadazs til TV4.

- Man arbejder fokuseret med en specifik sag, som i dette tilfælde er den forværrede sikkerhedssituation i Sverige.

Til SVT fortæller Mark Vadazs, at man blandt andet samler en række medarbejdere med forskellige kompetencer på den nationale operative afdeling, Noa.

Over for TV4 understreger han, at der ikke er grund til at være urolig.

- Men vi skal også være mere opmærksomme på, hvad der adskiller sig fra vores dagligdag. Ser man noget, som skiller sig ud, skal man rapportere det til politiet.

- Det er bedre at rapportere en gang for meget end en gang for lidt, siger Vadasz.

Torsdag sagde den svenske statsminister, Ulf Kristersson, at han er "meget bekymret" for konsekvenserne af afbrændingerne af muslimernes hellige bog.

Samtidig fortalte han, at regeringen vil give 15 myndigheder ansvaret for at styrke sikkerheden mod terror.

Säkerhetspolisen, der svarer til den danske efterretningstjeneste PET, fortalte torsdag, at koranafbrændingerne har øget sikkerhedsrisikoen i Sverige.

Chefen for efterretningstjenesten, Charlotte von Essen, lagde dog også vægt på, at terrorniveauet ikke er blevet hævet. Men Sverige er gået fra at være et "legitimt" mål til et "prioriteret" mål for islamiske ekstremister, lød det.

