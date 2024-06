Svensk politi skal kunne finde kriminelle med ansigtsgenkendelse

Den svenske regering vil tillade landets politi at kunne anvende ansigtsgenkendelse via kameraer i det offentlige rum for at identificere kriminelle.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Udmeldingen kommer, efter at EU i marts vedtog regler for brugen af kunstig intelligens. Her blev ansigtsgenkendelse i realtid i offentlige rum forbudt - dog med nogle undtagelser.

Undtagelserne omfatter eftersøgning af forsvundne personer, potentielle terrortrusler og personer, der er mistænkt for bestemte former for kriminalitet.

Forslaget blev allerede fremført i Sverige sidste år, og i marts valgte regeringen at igangsætte en undersøgelse af, om politiets beføjelser kunne blive udvidet inden for reglerne.

Undersøgelsens konklusioner er blevet præsenteret mandag, og det er på den baggrund, at regeringen nu igen kommer med sit budskab.

En af undersøgelsens konklusioner var, at politiet burde få lov til at bruge ansigtsgenkendelse, så længe det handler om kriminalitet, der kan give mindst fire års fængsel.

- Det må altså kun bruges i konkrete, enkeltstående sager, siger juristen Kazimir Åberg, der på vegne af regeringen har stået bag undersøgelsen.

- Det handler ikke om, at kameraerne skal have en forebyggende effekt.

Eksempelvis kan politiet fodre kamerasystemet med et pasfoto af en formodet kriminel, og hvis den mistænkte går forbi et bestemt kamera, vil det automatisk alarmere politiet.

Den svenske justitsminister, Gunnar Strömmer, har mandag sagt, at undersøgelsen har haft som formål at give nok indsigt på området til at kunne gå videre med forslaget.

Strömmer hilser i det hele taget forslaget velkommen og siger, at undersøgelsen har foretaget en grundig afvejning mellem vigtigheden af kriminalitetsbekæmpelse og beskyttelsen af enkeltpersoner.

Regeringen tager først endelig stilling til forslaget, når det har været i høring.

