Svensk politi skyder mand: Angreb tre ældre kvinder

En mand er blevet skudt af politiet i den svenske by Västerås, efter han har angrebet tre ældre kvinder, muligvis med kniv.

Det oplyser politiet på sin hjemmeside ifølge nyhedsbureauet TT.

Samtidig oplyses det, at der to tale om to hændelser, hvor de tre kvinder er blevet angrebet.

De tre er blevet kørt på hospitalet. Den ene af dem er hårdt såret.

De er blevet angrebet med en skarp genstand af den cirka 30-årige mand.

- Men om det er med en kniv, ved jeg endnu ikke, siger politiets pressetalsmand, Tobias Ahlen-Svalbro, til SVT.

- Vi har to forskellige gerningssteder, som vi undersøger. Som jeg har forstået det, er to af dem blevet såret på et sted og den tredje kvinde på et andet sted. Men begge steder ligger centralt i Västerås, siger han.

Västerås ligger lidt over 100 kilometer vest for Stockholm. Byen har lige så mange indbyggere som Aalborg.

Manden, som angreb, er blevet kørt på hospitalet. Her oplyser lægerne, at han er svært skadet, men hans tilstand beskrives som stabil.

Ifølge politiet opstod der en truende situation, da man ville anholde manden, og en af betjentene skød ham.

- Det begyndte med, at en patrulje observerede en mand, som de ville kontrollere, og der opstår en situation, hvor en betjent føler sig tvunget til at anvende sit tjenestevåben, siger Ahlen-Svalbro.

Den hårdt sårede kvinde er cirka 70 år. Hendes tilstand beskrives som stabil. De to øvrige kvinder er omkring 70 og 75 år. Deres skader er mindre farlige.

Politiets pressetalsmand bliver spurgt, om angrebet handler om terror.

- Der findes ingen oplysninger om det lige nu, svarer han.

