Svensk politi søger efter kassebil i drabssag om 12-årig

Svensk politi leder efter en hvid kassevogn i efterforskningen af et skuddrab på en 12-årig pige syd for Stockholm natten til søndag. En del personer har været til afhøring om skyderiet, men ingen er anholdt i sagen.

- Vi er særligt interesserede i en hvid bil - en form for kassevogn. Hvis nogen har kendskab til den, skal de kontakte politiet, siger Palle Nilsson, som er fungerende politiregionschef, til SVT.

Han vil ikke udtale sig om, hvorvidt politiet mener, at pigen var mål for skyderiet, eller er om hun blev ramt ved et tilfælde.

- Gerningsmændene udviste en total ligegyldighed over for menneskers liv, da de åbnede ild på en plads, hvor der befandt sig flere andre personer, siger han.

Politiet har været tilbageholdende med oplysninger om hændelsen, som er blevet optaget af overvågningskameraer på stedet.

- Der er interessante oplysninger, som vi vil kunne analysere, siger Carolina Paasikivi, som er politiområdechef i Stockholm.

Der er flere ubekræftede medierapporter om omstændighederne på stedet. Ifølge ubekræftede oplysninger fremsat til Sveriges Radio, SVT, skal pigen have været ude at lufte en hund, da hun blev ramt.

Ifølge oplysninger afgivet til Expressen var målene for angrebet to mænd fra et kriminelt netværk, Skuddene skal være affyret fra en bil, som kørte forbi eller hen over pladsen.

Sveriges indenrigsminister, Mikael Damberg, har udtrykt "afsky og bestyrtelse" over drabet, som skete i Norsborg i Botkyrka syd for hovedstaden.

Ardavan Khoshnood, som er speciallæge i akutte sygdomme og kriminolog, siger, at politiets nationale indsats mod bandekriminalitet ikke er lykkedes i forhold til at få mindsket dødelig vold.

Den dræbte pige er et af tilfældigt forbipasserende børn, som er blevet dræbt i forbindelse med den igangværende bandekrig.

- Op mod 15 personer uden forbindelse til de igangværende konflikter er blevet dræbt i det seneste årti, siger Ardavan Khoshnood.

- Denne 12-årige pige er det tredje barn, som har mistet livet i denne såkaldte gangsterkrig.

/ritzau/TT