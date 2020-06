Svensk politi troede at hønefuld og vrøvlende bilist var dansker

29-årig svensk mand havde drukket grogg hos en ven. Så huskede han ikke mere.

En 29-årigt mand fra den svenske by Trollhättan var så hønefuld og vrøvlende, da politiet standsede ham, at de i første omgang troede, at han talte dansk.

Det skriver avisen Ttela.

Manden er blevet tiltalt for spritkørsel, for forsøg på at stikke af fra et gerningssted, og for brud på våbenloven. Han havde knive og andre farlige genstande i vognen.

- Da patruljen forsøgte at tale med den 29-årige, forstod de først ikke, hvad han sagde.

De troede, at manden talte dansk, men indså snart, at han var meget beruset, skriver mediet.

Den 29-årige har under forhør forklaret, at han havde besøgt en ven, som havde budt ham på grogg. En heftig blanding af forskellige brændevine. Derefter huskede han ikke mere.

Men politiet kunne fortælle ham, at han havde påkørt to parkerede biler.

Straffen lyder på en måned fængsel for spirituskørsel, at betale 1400 svenske kroner for en påkørt stolpe, der tilhører Trollhättan kommune, og erstatte de to skadede biler med 27.708 kroner

/ritzau/