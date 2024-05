Svensk politi tror på tiltale mod diskvalificeret Eurovision-deltager

Svensk politi regner med, at efterforskningen af den diskvalificerede hollandske Eurovision-deltager, Joost Klein, vil føre til en tiltale.

Det siger Emil Andersson, som er leder af politiets efterforskningsgruppe i Malmø, mandag.

- Prognosen er god, og vi regner med, at der sandsynligvis kommer en tiltale, siger han.

Joost Klein blev diskvalificeret få timer før Eurovision-finalen lørdag.

Ifølge Eurovision-arrangøren EBU undersøgte svensk politi en hændelse med en en kvindelig ansat på produktionsholdet.

Joost Klein er blevet anmeldt for trusler.

Politiet har endnu ikke overgivet sagen til anklageren.

- Vi regner med at kunne gøre det i starten af juni. Normalt har vi en sagsbehandlingstid på seks til otte uger, siger Andersson.

Men i denne sag benyttes en proces, som hedder "hurtigere retsforfølgelse", forklarer den svenske repræsentant for politiet.

Det gør politiet, fordi bevisbyrden anses for at være god, samtidig med at der ikke er tale om en mere alvorlig forbrydelse, forklarer Andersson.

Han siger videre, at politiets efterforskning snart er klar.

På trods af udelukkelsen blev Joost Klein i Sverige under finalen.

Han dukkede blandt andet op til Eurovisions efterfest natten til søndag, oplyste Twan van de Nieuwenhuijzen til Aftonbladet. Van de Nieuwenhuijzen er leder af Joosts delegation.

- Han fik et par drinks, talte med nogle venner og havde det sjovt, sagde lederen af delegationen ifølge avisen.

Årets Eurovision fandt sin vinder lørdag aften, og det blev Nemo fra Schweiz med nummeret "The Code".

/ritzau/TT