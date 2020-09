Politichef: 40 klaner organiserer kriminalitet i Sverige

Børn i kriminelle familier bliver opfostret til at fortsætte kriminaliteten, siger svensk vicerigspolitichef.

Kriminelle klaner er blevet et betydeligt problem i Sverige.

Det siger vicerigspolitichef Mats Löfving i et interview med Sveriges Radio.

- Lige nu har vi mindst 40 slægtsbaserede kriminelle netværk i Sverige, såkaldte klaner. De er kommet til Sverige, påstår jeg, entydigt med det formål at organisere og systematisere kriminalitet.

- De arbejder på at skabe magt, de har stor voldskapacitet, og de vil tjene penge. Og det gør man ved narkotikaforbrydelser, voldsforbrydelser og afpresning, siger Mats Löfving.

Han bliver adspurgt, hvordan han kan være så sikker på, at de er kommet til Sverige med en plan om at begå kriminalitet.

- Det er det efterretningsbillede, vi har. Det er aktuelt, men afspejler også en historie, som er mange år gammel. Jeg kan fremhæve flere eksempler på den her type slægter, klaner.

- Men hvis jeg begynder at gøre det her for detaljeret og nævne navne, indebærer det, at jeg sidder og gør reklame for de her slægter, klanerne. Så det kommer jeg ikke til, siger Mats Löfving.

Han beskriver i interviewet, at der er flere eksempler på slægter, der er kommet ind i erhvervslivet og det politiske liv for at kunne styre eksempelvis en kommune.

Vicerigspolitichefens udtalelser kommer, da bandekriminalitet er et stort samtaleemne i Sverige for tiden, og fordi politiet arbejder ihærdigt på at gøre noget ved problemet.

Ifølge Löfving har børn i de såkaldte klaner ingen ambition om at blive en del af samfundet.

- Hele familien, slægten eller klanen opfostrer deres børn til at overtage styringen af den kriminelle organisation. De her børn har ingen ambition om at blive en del af samfundet.

- De har en ambition lige fra fødslen og opvæksten om at overtage kriminaliteten. Og der er vi i Sverige ganske naive, siger Löfving.

Han oplyser, at bandekriminaliteten "tydeligt er koblet til udsatte områder". Bandekriminalitet sker otte gange så ofte i udsatte områder som uden for dem, oplyser Löfving.

/ritzau/