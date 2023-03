Svensk prinsesse flytter hjem med familien efter år i USA

Den svenske prinsesse Madeleine flytter sammen med sin familie hjem til Sverige efter en årrække i USA.

Det oplyser det svenske kongehus i en pressemeddelelse.

- Prinsesse Madeleine og hr. Christopher O'Neill har besluttet, at familien indtil videre skal være bosat i Sverige, lyder det.

Prinsesse Madeleine har boet med sin familie i Florida siden midten af 2010'erne. De har nu sat deres luksusvilla i delstaten til salg.

Flytningen til Sverige sker inden skolestart til august. Det siger kongehusets pressechef, Margareta Thorgren, til den svenske avis Aftonbladet.

Niårige prinsesse Leonore og prins Nicolas på syv skal i skole, mens fireårige prinsesse Adrienne skal i børnehave.

Årsagen til flytningen er blandt andet, at familien vil have børnene til at vokse op i Sverige. Det oplyser kongehusets pressechef.

- Det er en beslutning, som prinsesse Madeleine og hr. Chris O'Neill har truffet. De er opsatte på, at børnene får en svensk opvækst, lyder det.

Ifølge Aftonbladet har familiens villa i Florida en værdi på 7,65 millioner dollar - svarende til over 53 millioner kroner. Der er tale om en villa på 657 kvadratmeter med syv soveværelser, otte badeværelser og opvarmet pool.

Hvis det lykkes at sælge villaen til salgsprisen, har familien ifølge Aftonbladet lavet en god handel. Villaen blev således købt for cirka tre millioner dollar i 2019 - og dermed vil prisen være mere end fordoblet.

40-årige prinsesse Madeleine er det tredje og yngste barn af den svenske kong Carl Gustaf og dronning Silvia.

/ritzau/TT