Svensk regering ser med alvor på Brügger-dokumentar

De svenske myndigheder har kontakt med Nordkoreas ambassade i Sverige efter afsløringer i dansk dokumentar.

Det svenske udenrigsministerium ser med alvorlig på de oplysninger, der er kommet frem i den danske instruktør Mads Brüggers dokumentar "Muldvarpen".

Det oplyser en pressemedarbejder fra det svenske udenrigsministerium til tv-stationen SVT.

Dokumentaren viser en dansk førtidspensioneret kok, der får placeret sig selv i en potentiel våben-, olie- og stofhandel med nordkoreanske partnere efter have infiltreret et pro-nordkoreansk internationalt miljø.

Som led i den handel afhenter den førtidspensionerede kok blandt andet nogle tegninger på den nordkoreanske ambassade i Stockholm til det, der skal være en våbenfabrik i Uganda.

Erik Karlsson, der er pressemedarbejder i det svenske udenrigsministerium, siger til SVT, at den svenske regering ser med alvor på nordkoreanske forsøg på at omgå FN-sanktioner.

Nordkorea har siden 2006 været underlagt FN-sanktioner som følge af landets atom- og ballistiske missilprogram. Blandt andet er det forbudt at handle våben og olie med Nordkorea.

Adspurgt til den nordkoreanske ambassades rolle i filmen svarer Erik Karlsson SVT:

- I al almindelighed kan man sige, at personer med diplomatisk immunitet i Sverige er ansvarlige for at respektere svensk lov.

- Udenrigsministeriet handler ud fra oplysninger fra blandt andet politiet og anklagemyndighed ved mistanke om lovovertrædelser begået af personer med diplomatisk immunitet og tager det op med den pågældende ambassade.

Han uddyber, at den svenske regering har en løbende kontakt med den nordkoreanske ambassade. Pressemedarbejderen ønsker dog ikke at fortælle mere om indholdet i den dialog.

