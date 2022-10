Svensk statsminister: Bander udgør en fare for hele Sverige

- Banderne er til fare for alle, som krydser deres vej. De udgør en fare for vort sammenhold og vort samfund.

Bander udgør en fare for hele Sverige, siger den svenske statsminister, Magdalena Andersson, som tirsdag besøgte byen Södertälje.

Byen er blevet rystet af en række skudvekslinger indenfor kort tid.

- Efter en periode med relativ ro er Södertälje nu ramt af en brutal og hensynsløs voldsspiral, siger Magdalena Andersson og tilføjer, at skudvekslinger mellem rivaliserende bander skaber skræk og rædsel i hele byområder, hvor ingen tør at forlade deres hjem om aftenen.

Södertälje ligger knap 30 kilometer sydvest for Stockholm.

- Banderne er til fare for alle, som krydser deres vej. De udgør en fare for vort sammenhold og for vor samfundsmodel, siger den svenske statsminister og understreger, at kriminaliteten næres af for store kløfter i det svenske samfund - for stor adskillelse af forskellige befolkningsgrupper og kulturer.

- Denne splittelse kombinet med for svag integration gøder i dag jorden for kriminelle bander. Det er forhold, som har gjort, at banderne har kunnet bide sig fast og vokse - og sprede deres gift.

Inden for to uger blev seks personer skudt i Södertälja. Tre af dem blev dræbt.

- Vold gør noget ved vort samfund. Hvert skud er et tegn på, at noget er mislykket for os, siger Anderson, som under besøget har mødt lokale politikere og områdets politichef, Caroline Aspegren.

Andersson, som er socialdemokrat og afgående som regeringsleder, da en ny borgerlig regering er ved at blive dannet i Stockholm, siger, at hun ønsker, at hendes regering havde gjort mere for at komme banderne til livs.

- Det er helt åbenlyst, at der er brug for langt mere arbejde mod sensationen, siger hun og udtrykker håb om, at den nye regering vil gå videre med skærpede straffe og tiltag, som vil mindske kløfter og spændinger i det svenske samfund.

Södertäljes "sorte uger" blev indledt 23. september, da en 20-årig mand blev hårdt såret af skud under en skudveksling. Nogle dage senere blev endnu en mand såret af skud. Derefter fulgte tre dødelige skudepisoder. Dødsofrene var alle mænd - to 19-årige og en mand i 40'erne.

I 2021 blev 113 ofre for drab eller dødsvold i Sverige - heraf blev 45 dræbt af skud. Året før var der 47 skuddræbte, viser en opgørelse fra politiet. Til sammenligning viser en opgørelse fra Ritzau, at otte personer sidste år blev dræbt af skud i Danmark. Samlet var der 35 ofre for drab og dødsvold.

Sverige har næsten dobbelt så mange indbyggere som Danmark. Sverige har knap 10,5 millioner, mens der bor knap 5,9 millioner i Danmark.

Der bor cirka 70.000 mennesker i Södertälje, der dermed er en by nogenlunde på størrelse med Esbjerg målt på indbyggertal./ritzau/