Svensk statsminister: Finland kommer nok i Nato uden Sverige

Det bliver mere sandsynligt, at Finland træder ind i Nato uden Sverige.

Det siger Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet TT.

- Den samlede bedømmelse er, at sandsynligheden for dette er øget, konstaterer han.

Forhandlingerne mellem Sverige, Finland og Tyrkiet om de to nordiske landes indtræden i forsvarsalliancen blev taget op på ny i slutningen af februar. Det var efter en kortere pause.

Men der er ikke fundet nogen løsning mellem parterne.

- De (Tyrkiet red.) føler sig færdige med Finland. Men ikke færdige med Sverige, siger Kristersson.

Sverige er på vej, understreger han og henviser til Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Et tyrkisk nej varer ikke ved.

- Jens Stoltenberg plejer at påpege, at skulle det ske, er det ikke et langvarigt problem. Det handler i bund og grund ikke om, om Sverige bliver medlem af Nato. Men hvornår Sverige bliver medlem af Nato, siger Kristersson.

Tyrkiet har blokeret for Sverige, fordi landet angiveligt ikke har gjort nok for at blokere for radikale kurderes virke i Sverige. Og fordi Sverige har undladt at udlevere flere påståede medlemmer af den forbudte tyrkisk-kurdiske organisation PKK.

Sveriges regering har måttet svare, at det repræsenterer en retsstat. Her kan kun domstolene træffe den slags beslutninger.

Sverige har senest forsøgt at stramme lovgivningen for at komme Tyrkiet i møde. I sidste uge fremlagde regeringen et forslag til at stramme den svenske terrorlovgivning.

Det kræver enighed blandt samtlige Nato-lande for at kunne optage nye lande. Foreløbig mangler der accept fra både Tyrkiet og Ungarn til finsk og svensk medlemskab.

Sverige og Finland har tidligere lovet, at de ville stå sammen i processen om at blive optaget i Nato.

