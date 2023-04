Svensk styrke skal hjælpe med evakuering fra Sudan

Sveriges regering vil sende en væbnet styrke til Sudan for at hjælpe med evakuering fra det konfliktramte land.

Det meddeler den svenske udenrigsminister, Tobias Billström, og forsvarsminister Pål Jonson, begge fra regeringspartiet Moderaterna.

Riksdagen skal dog først godkende udsendelsen af en væbnet styrke.

Formanden for Riksdagen har indkaldt medlemmerne, så spørgsmålet kan hastebehandles søndag.

- Riksdagens accept er krævet, for at en væbnet styrke skal kunne sendes til et andet land, siger Tobias Billström.

Hvornår selve evakueringen kan finde sted, er endnu uklart.

Hvis udsendelsen af en væbnet styrke bliver godkendt i Riksdagen, er det op til regeringen at bestemme over indsatsen. Den skal koordineres med andre lande.

Men det kommer til at gå hurtigt.

- Vi taler inden for de nærmeste 24 timer, siger Billström.

I Sudan er der omkring 100 svenskere. Det er både svenske ambassadeansatte med familier samt andre svenske statsborgere.

I den seneste uge har Sudans hær været i kamp mod den paramilitære organisation RSF - Rapid Support Forces.

De stridende parter stod bag et fælles militærkup i 2021.

Efter kuppet er de dog blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre. Et af stridspunkterne er angiveligt, hvordan RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.

Flere gange i løbet af de seneste dage har både Sudans hær og RSF givet udtryk for, at de er klar til at indlede en våbenhvile.

Indtil videre er kampene dog fortsat.

Forsøg på at få udlændinge ud af Sudan er blevet vanskeliggjort af de pludseligt opståede kampe.

En første transport med 50 mennesker lykkedes med at komme ud af landet. Det er et skib, der sejlede fra Sudan til havnebyen Jeddah i Saudi-Arabien.

Om bord var 50 saudiere og et antal borgere fra andre lande, meddelte saudisk tv lørdag.

Tyskland har været tvunget til at tilbagekalde et fly, der skulle hjælpe udlændinge ud af landet.

USA har indsat en militær styrke i regionen for at hjælpe til med en evakuering.

Hvis en svensk styrke sendes til Sudan for at bistå med evakuering, vil det ikke være første gang, at en sådan indsats sættes i værk. Det samme skete i Afghanistan i 2021, hvor en styrke fra svensk militær beskyttede evakueringsindsatsen.

Planen er, at en styrke i Sudan skal gøre det samme.

Sudans hær meddelte tidligere lørdag, at den vil hjælpe udlændinge med at blive evakueret fra landet. Meddelelsen fra hæren kom efter løfter fra RSF om, at lufthavne vil blive holdt åbne for evakueringer.

Hæren tilføjede tidligere lørdag, at USA, Storbritannien, Frankrig og Kina ville evakuere deres diplomater og andre statsborgere fra Khartoum i "de kommende timer".

/ritzau/TT