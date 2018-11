Svensk talman fortsætter jagten på ny statsminister

De svenske partiledere er igen indkaldt til samtaler hos Riksdagens formand, der skal beslutte næste skridt.

Formanden for den svenske Riksdag, talman Andreas Norlén, er torsdag i gang med endnu en partilederrunde i forsøget på at få løst dødvandet i forsøget på at danne regering.

Ifølge svensk tv SVT ser pilen ud til at pege på Centerpartiets Annie Lööf. Tv-stationen vurderer efter partiledernes udtalelser til pressen, at Lööf nu vil blive bedt om at sondere mulighederne for at danne regering.

Lööf bliver i givet fald den tredje partileder, der gør forsøget siden valget for mere end to måneder siden. Først måtte siddende statsminister Stefan Löfven opgive at samle flertal bag sig.

Onsdag måtte også det konservative parti Moderaternas leder, Ulf Kristersson, kaste håndklædet i ringen.

Kristersson forsøgte at danne regering med Kristdemokraterna. Men den konstellation blev stemt ned i Riksdagen. 154 stemte for, men 195 stemte imod.

Talmannen ventes senere torsdag at komme med en officiel melding om, hvad der videre skal ske.

/ritzau/