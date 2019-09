Svensk tankskib forlader iransk havneby efter frigivelse

Olietankeren, der i juli blev opbragt af Iran, har forladt iransk havneby og sat kursen mod Dubai.

Det svenskejede tankskib "Stena Impero", der har været opbragt af Iran, er tidlig fredag morgen dansk tid sat i bevægelse og har forladt havnen i den iranske havneby Bandar Abbas.

Det viser tracking-data, som nyhedsbureauet Reuters har adgang til.

Iran oplyste mandag i denne uge, at skibet ville blive frigivet inden for kort tid.

Olietankskibet er svenskejet, men indregistreret i Storbritannien. Det blev beslaglagt af den iranske revolutionsgarde den 19. juli i Hormuzstrædet, hvor Den Persiske Bugt munder ud.

Det havde ifølge Iran forbrudt sig mod "internationale maritime regler". Det skete, to uger efter at Storbritannien ud for Gibraltar opbragte en iransk olietanker.

Det blev beggrundet med, at skibet skulle levere olie til Syrien i strid med EU's sanktioner mod Syrien. Men det blev i nogle britiske medier tolket som tak for sidst fra Irans side og et bytteobjekt for at få den iranske olietanker ud at sejle igen.

Tracking-data viser desuden, at skibet fredag morgen har ændret sin destination fra Jubail i Saudi-Arabien til havnen Port Rashid i Dubai.

/ritzau/Reuters